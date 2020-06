La historia de Celina, la nena que le pidió a Alberto Fernández jurar la bandera

Embed

La nena de Plottier representó a su provincia, Neuquén, en el acto que se realizó para la promesa a la bandera. En éste, el presidente agradeció su propuesta y la felicitó: "Es mérito tuyo que estemos acá hoy", le dijo.

La alumna de 4° grado de la Escuela Creciendo de Plottier que le había escrito al presidente el 1 de junio, preocupada porque no podría realizar la tradicional promesa a la bandera por el coronavirus. Su madre, subió la foto de la nena y el texto a Twitter y pronto recibió una respuesta de Fernández, quien se comprometió a evaluar un pedido que le hizo.

"Gracias @nanystark ! Feliz cumple Celina! Qué linda carta me escribiste y qué linda idea tuviste! Es muy importante jurarle lealtad a nuestra bandera. Así que voy a tomar tu idea y la voy a hablar con los médicos y los gobernadores a ver si podemos hacerlo. Cuidate mucho!!", publicó el presidente su cuenta de Twitter.

"Este año me toca prometer la bandera el día 20 de junio, pero con este problema del virus me parece que no vamos a poder hacerlo", había escrito la niña y le pidió: "¿Usted le puede preguntar a los médicos si ese día podemos ir a la escuela? Solo los de cuarto grado, yo con mi familia, también los profes y la directora".

Matías, papá de Celina, contó a C5N que la nena estaba muy entusiasmada por la promesa a la bandera: "Ella desde el año pasado estaba muy entusiasmada con que en 4° grado iba a jurar la bandera y hace unos días finalmente confesó que no poder hacerlo porque el virus seguía, la tenía muy triste".