Quedó ciega haciendo jabón y está varada en los Estados Unidos: necesita ayuda

A través de un video, Marta contó su historia e inició una campaña para recaudar fondos con el fin de poder costear los gastos económicos del tratamiento para recuperar su visión.

Según cuenta en el video, hace algunas semanas le explotó una mezcla de soda cáustica, aceite y agua que utilizaba para la elaboración de jabones y cremas artesanales. Las quemaduras que sufrió en las córneas, la nariz y otras partes de la cara la dejaron sin visión y se encuentra internada en el hospital de Harborwiew.

La campaña se titula "Salvemos mis ojos". “ Los tratamientos son carísimos. Una noche en el hospital ya vale más de 4.000 dólares. Anoche la volvieron a operar”, relató Ana Góngora, madre de Marta. “Nos cobran por cada gota que le ponen en los ojos”, apuntó.

SALVEM ELS MEUS ULLS / SALVEMOS MIS OJOS / SAVE MY EYES

"Tiene el permiso de residencia pero la cobertura médica no le cubre todo y menos tras una accidente tan grave. Tiene las córneas destrozadas y la nariz también. Está estable tras trasplante de las membranas amnióticas de los ojos. Si sus córneas no se regeneran habrá que hacer otro trasplante. Parece que el ojo izquierdo responde pero el otro va más lento", señaló la mujer que no puede volar a Seattle para estar con su hija ni esta puede salir de Estados Unidos por motivo de la pandemia de coronavirus.

La campaña, que tenía como objetivo inicial recaudar 75.000 euros, ya asciende los 176.000.

Al respecto, su familia se mostró muy agradecida con un mensaje en las redes sociales: "¡Mil millones de GRACIAS! Estamos abrumados con la cantidad de mensajes de ánimo, donaciones y difusión que se ha hecho. Os lo agradecemos de todo corazón. Amigos, familia, conocidos y no conocidos, gracias. No damos abasto a contestar todos los mensajes que nos llegan, pero intentaremos ir contestando. En Seattle hay 9 horas respecto a Barcelona. Cuando Marta se despierte y vea lo que se ha conseguido, no se lo podrá creer. Le transmitiremos todos los mensajes de apoyo”.