Cuarentena: ¿cuáles son las provincias que volvieron a la fase 1 por el aumento de casos?

Mientras varios lugares del territorio ya retomaron algunas actividades comerciales y recreativas, el AMBA sigue en el mismo lugar y por ahora no hay indicios de una mejora de cara al futuro inmediato. La cuarentena se extendió hasta el 28 de junio inclusive, pero seguramente seguirá varias semanas más.

El presidente Alberto Fernández está reunido con Rodríguez Larreta y Kicillof para definir la continuidad de las medidas. Desde la ciudad -y también desde el Gobierno nacional- descartaron que en esa reunión se defina el regreso a la fase 1 "por 15 días", como lo proponen desde el gobierno bonaerense.

Pero mientras se define lo que ocurrirá en Capital y la Provincia, hay localidades en donde ya se retrocedió con la flexibilización. Gobernadores e intendentes del interior del país dieron marcha atrás con la liberación de actividades ante la multiplicación de casos de coronavirus.

Se trata de Chaco, Jujuy, Chubut, Neuquén, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. En distritos de esas provincias hubo nuevos contagios y el avance de la transmisión comunitaria aumentó, lo que llevó a las autoridades a frenar la flexibilización de actividades.

Santa Fe

En la localidad de Ceres, Alejandra Dupouy, solicitó de manera urgente al Ministerio de Salud provincial que se le permita volver a la Fase 1 y además realizó gestiones ante el Ejecutivo local para que le envíen personal de las fuerzas de Seguridad para controlar que la población efectivamente cumpla la cuarentena.

En esa localidad, en la que hay 11 casos confirmados de Covid-19, a partir de este sábado se volvió a la Fase 1, en la que sólo se permite que el comercio esencial (farmacias, despensas y ferreterías) abra sus puertas de 8 a 14, mientras que el resto deberá cerrar sus puertas.

La preocupación de las autoridades locales es que se desconoce el origen de los nuevos casos, y sospechan que podría tratarse de circulación comunitaria. En tanto, este sábado y en declaraciones a la prensa antes del acto por el Día de la Bandera, el gobernador santafesino, Omar Perotti, sostuvo que "si alguna localidad más tiene que volver a la Fase 1, va a volver".

Jujuy

El Comité Operativo de Emergencias de Jujuy (COE) informó el viernes la decisión de dar marcha atrás a las actividades liberadas y retorna a la Fase 1 de aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio provincial al reportarse 11 nuevos casos de coronavirus en la última semana.

“A partir de las cero horas del 20 de junio la provincia de Jujuy, en su totalidad entra a la Fase 1 de cuarentena con solo los servicios mínimos autorizados”, indicó en un breve comunicado el COE jujeño.

Hasta el momento Jujuy registra 42 casos confirmados, de los cuales, 12 se registraron en los últimos días por lo que se busca determinar el origen del contagio de dos efectivos policiales, presentados como "casos aislados".

La provincia había flexibilizado la actividad física al aire libre, lanzó un programa que permitía la práctica de turismo interno y habilitó la apertura de comercios, bares y restaurantes.

Asimismo, inauguró la semana pasada un programa educativo que preveía el retorno progresivo a las aulas de los alumnos, medida cuestionada por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta.

Corrientes

La localidad de Saladas, volvió desde el viernes por la noche a la fase 1 de la cuarentena. Según el informe de la provincia, en los últimos días se registraron tres nuevos y ya son seis los pacientes que contrajeron coronavirus.

Ayer, Saladas fue la única ciudad de esa provincia en la que no estuvo habilitado el ingreso ni egreso de personas por el Día del Padre. Tampoco se pudieron abrir comercios dedicados a venta de indumentaria, bazar, regalería, peluquería, joyería y accesorios, junto a las actividades recreativas.

Chubut

El martes 16 de junio, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, estableció que las ciudades de Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Comodoro Rivadavia, Camarones y Rada Tilly volvierán a la fase 2 de la cuarentena, por un plazo de 14 días.

Los centros urbanos más importantes de la provincia tendrán suspendidas todas las actividades recreativas, deportivas y familiares y se autorizarán las salidas en función del número de DNI de cada habitante. Además, se profundizarán los controles de seguridad, como el regreso de los retenes en los accesos a las ciudades.

El cambio del criterio sanitario se definió ante el Comité de Emergencia provincial, que observó un aumento de casos de COVID-19, que se incrementaron de 14 a 65 en solo diez días. De ese grupo de afectados, hubo un fallecido y los casos se registraron en áreas sensibles: el sistema sanitario, la cooperativa de servicios públicos de Comodoro Rivadavia, una empleada municipal de Rawson y la tripulación completa de un pesquero, con todos sus integrantes internados.

Córdoba

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de Córdoba dispuso que las localidades del Valle de Punilla y de Traslasierra regresen a la Fase 1, al detectarse los primeros casos de coronavirus. El COE consensuó con las comunas de La Falda, Valle Hermoso, Villa Giardino y Huerta Grande robustecer las medidas de prevención en la zona, luego de que un técnico en alarmas que viajó a la localidad de Villa Dolores para atender el mecanismo de seguridad del Banco Nación se contagiara de Covid-19 y le trasmitiera la enfermedad a su esposa.

Las localidades que retrocedieron en la cuarentena son Villa Dolores, Villa Sarmiento, San Pedro y Las Tapias, de la región de Traslasierra. Esta medida regirá por 14 días, a partir de las cero horas de este sábado hasta el viernes 3 de julio inclusive.

Entre Ríos

La localidad de Ceibas –a 290 kilómetros de Paraná, en el departamento Islas– decidió volver desde el 16 de junio a la fase 1 del aislamiento por la pandemia en razón de los casos positivos de coronavirus detectados en Ibicuy.

El 5 de junio, las ciudades de Colón, San José, San Justo y Pueblo Liebig ya habían retornado a esa fase de la cuarentena por un plazo de dos semanas. Colón transitaba hacia la flexibilización de nueva actividades, pero tuvo que interrumpir ese esquema ante la aparición del nuevo brote, que se originó por un mate compartido.

A pesar de su baja densidad poblacional, la enfermedad aún no pudo frenarse en el distrito litoraleño. Según el último reporte epidemiológico, se detectó un acumulado de 108 casos positivos de coronavirus y 4 nuevos contagios.

Neuquén

La provincia disfrutaba de haber avanzado a la etapa de distanciamiento social en la pelea contra el coronavirus, pero debió dar marcha atrás por el avance de los contagios en la capital provincial y suspendió las reuniones de hasta 10 personas.

Lo anunció el gobernador Omar Gutiérrez el pasado 16 de junio y, según precisó, la medida seguirá hasta que haya menos casos. Según datos del Ministerio de Salud, hasta hoy la provincia registra 324 casos y 9 muertes.

El freno a la flexibilización de la etapa del distanciamiento social obligatorio recae, por ahora, en los encuentros sociales y retrasa la habilitación de otras actividades que esperaban su turno, como los shoppings, las ferias y el turismo.

Chaco

Tras un brote de coronavirus, el gobernador Jorge Capitanich anunció el pasado 15 de junio mayores restricciones en la circulación local. “Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce”, afirmó.

El funcionario endureció la cuarentena en la provincia tras registrar un aumento del número de contagios y varios positivos en su propio gabinete. Los contagiados dentro de su gabinete son: la ministra de Seguridad, Gloria Salazar; la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira; y la de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.

En este contexto, Capitanich se mostró preocupado por el aumento de casos “a pesar de haber tomado medidas drásticas” y anunció la suspensión de permisos de circulación hasta el 28 de junio, así como también de todas aquellas actividades que promuevan aglomeración, como los pagos y cobros en el Banco.

Chaco fue una de las primeras provincias en tener un brote de casos. Incluso el virus se propagó rápidamente entre el personal de salud, tanto en establecimientos públicos como privados.

¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires?

Mientras en el AMBA se discute la posibilidad de una nueva restricción en la circulación local, los municipios del interior de la Provincia empiezan a registrar una suba en los casos de Covid-19.

Según el reporte el último reporte, cinco municipios bonaerenses retrocedieron de fase por registrar contagios de coronavirus, mientras que otros nueve subieron a la última etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto en Buenos Aires en los casos en que no se hayan contabilizado infectados en los últimos 21 días.

A partir de la resolución 358 de Jefatura de Gabinete, publicada este lunes en el Boletín Oficial del distrito, se dispuso que el municipio de Baradero, que se encontraba en etapa 4, pasa a fase 3; y que Chivilcoy, Pinamar, Azul y Punta Indio bajen de la fase 5 a la 4 porque registraron casos esta semana.

En cambio, los distritos que por la disposición suben de la etapa 4 a la 5 son: 25 de mayo, Adolfo González Chaves, Ayacucho, La Costa, Lobería, Navarro, San Antonio de Areco, Tres Arroyos y Villa Gesell.

El AMBA la zona más afectada

El Gobierno analiza este lunes imponer una cuarentena más estricta en el AMBA “para ordenar un poco las cosas”. Alberto Fernández, Horacio Larreta y Axel Kicillof están dispuestos a volver a Fase 1 si la situación se agrava.

A pesar de las diferencias entre ambas administraciones, Kicillof y el jefe de Gobierno porteño definieron atar su suerte en la puerta de la etapa más cruda de la pandemia.

La opinión de Rodríguez Larreta se basa a las recomendaciones de los expertos que lo asesoran y en la visión de su ministro de Salud, Fernán Quirós.

En la Ciudad reconocen que "en algún momento" se regresará a una etapa más restrictiva, pero creen que "aún hay tiempo" antes de retornar a la cuarentena original, en la que sólo se permitían salidas a negocios de cercanía.

Según trascendió, el equipo de Rodríguez Larreta siguió con atención las declaraciones de varios ministros bonaerenses, que pidieron sin eufemismos volver una etapa de cuarentena estricta.

"Nuestra postura es que, en la medida de las posibilidades, se pueda volver a la fase inicial de la cuarentena, no por tiempo indeterminado sino por un período que nos permita recuperar tiempo y ganar oxígeno para poder enfrentar de la mejor manera el crecimiento de los contagios", dijo el ministro de Desarrollo bonaerense, Andrés Larroque, y estimó que esta eventual nueva cuarentena se podría extender por "dos semanas".

La propuesta que el gobierno provincial pondrá sobre la mesa esta tarde será la de dar marcha atrás. “No nos va a temblar el pulso porque vamos a corregir una situación que se está desmadrando”, sentenció el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

A la presión bonaerense se sumó, además, la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, para quien volver a la fase 1 contribuiría a "tomar medidas para detener la circulación del virus, que se dé un periodo de incubación y volver a organizarnos".

La funcionaria advirtió que si se logra seguir trabajando coordinadamente con cada municipio bonaerense, si se sostiene el trabajo sanitario en Ciudad, y si el Estado "logra transmitir la importancia del rol de cada ciudadano en el esfuerzo que se necesita realizar" para la prevención y los cuidados frente al Covid-19, "va a ser menos necesario volver a fase uno", dijo en diálogo con el ciclo radial Ahora dicen , por Futurock.

En tanto, días atrás se consensuó más rigor en el transporte público: reservarlo solo a quienes realizan trabajos esenciales. Reforzar los controles que, opina con ojo costumbrista este escriba, resultan ineficaces cuando se trata de tantas personas. Las aglomeraciones son fuente de contagio, las horas que insume el traslado cotidiano elevan el riesgo.