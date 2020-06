Futbolistas de equipos cordobeses pidieron volver a entrenarse

Es que los casi 100 días sin entrenamientos en las instalaciones es algo que les está preocupando mucho a los distintos equipos, ya que consideran que al momento de retomar pueden sufrir bajas por lesiones debido a la pérdida de masa muscular.

En la provincia de Córdoba, los jugadores referentes de los diferentes planteles profesionales de fútbol fueron recibidos por el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Héctor Campana, a quien le solicitaron que se autorice la vuelta a las prácticas en los clubes.

Campana recibió a Mauricio Caranta, Javier Gandolfi y Juan Cruz Komar de Talleres, Pablo Vigetti, jugador de Belgrano, Facundo Erpen de Instituto y a Juan Rodríguez y Mariano Martínez de Racing.

El defensor de la "T" Komar remarcó que en este momento "es una desventaja" para los planteles que tienen jugadores con menos recursos ya que "no pueden pagarse un profesor personal, no tienen un gimnasio en sus hogares y muchos viven en departamentos donde no se puede hacer demasiado".

Por otro lado, Héctor Campana le informó a los medios: "No me parece ilógico que los jugadores vuelvan a entrenarse. Quedé en hablar también con la gente del Ministerio de Deportes y de AFA", también se comprometió en hablar con las autoridades sanitarias provinciales.