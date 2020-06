Murió la actual campeona europea de tiro Bobana Velickovic

View this post on Instagram

Olimpijski komitet Srbije izražava svoje najdublje saučešće porodici i kompletnoj sportskoj javnosti Srbije povodom prerane i tragične smrti Olimpijke i reprezentativke Srbije u streljaštvu, Bobane Momčilović Veličković. Bobana Veličković bila je ponosna članica olimpijskog Tima Srbije i jedna od najboljih strelkinja koje je naša zemlja ikada imala.