Espionaje ilegal: ex agente de la AFI aseguró que "todo subía de manera pormenorizada a Arribas"

“La AFi era una sola y su estructura de mando también era única, piramidal y comenzaba en Gustavo Arribas, y continuaba en Silvia Majdalani”, fue una de las frases de la ex agente para explicar la cadena de mandos en el organismo.

La mujer declaró este lunes ante la justicia que toda la información que juntaba el grupo de espías que integró “subía de manera promenorizada a Majdalani y Arribas”, en relación al titular del organismo durante la gestión de Mauricio Macri y a su segunda.

Funes Silva, ex integrante de la Policía Federal y de la Metropolitana, declaró por escrito sin responder preguntas ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia.

Dijo que prefería preservar su derecho de defensa ya que está imputada en la causa que lleva adelante el juez de Lomas de Zamora Federico Villena y en la que fue eximida de prisión. Ese beneficio fue apelado por la fiscalía, por lo que no está firme.

Según el escrito, y estando bajo las órdenes del ahora detenido ex agente Alan Ruiz, Funes refirió que cuando efectuaba una investigación, “a su finalización siempre redacté un informe escrito y detallado, que era entregado en el sector “Casos” (oficina de asesoría jurídica del área de Contrainteligencia) y una copia para Ruiz”.

“Mecha”, así se la llamaba en el grupo, era la mujer que había alquilado el departamento de la calle Pilar desde donde operaban los ex agentes, que según reza el escrito, era propiedad de su hermano.

Dijo que llegó a la AFI en 2016 porque conocía a otro ex agente, Jorge “Turco” Saez, con el que había trabajado en la Metropolitana.

El día que ingresó a la AFI, dijo que junto a Saez y Leandro Araque, se entrevistaron brevemente con Diego Dalmau Pereyra, quien se presentó como Director del organismo y “nos adelantó que nos desempeñaríamos bajo sus ordenes, recibiendo un sobre cerrado que iba dirigido a Silvia Majdalani”.

Funes negó haber participado de tareas contrarias a la ley de inteligencia, pero aclaró que cuando Alan Ruiz se desempeñó como Director de Operaciones Especiales, otros agentes hicieron comentarios en grupos de whatsapp que les habían ordenado la realización de seguimientos a periodistas y políticos.

“Esa circunstancia me llamó la atención (porque podrían constituir tareas operativas impropias o ilegales) por lo que inmediatamente le transmití a Ruiz mi inquietud, quien me aseguró que debían cumplirse debido a requerimientos judiciales, ya que eran estas personas era sospechadas de distintos delitos, tales como lavado de activos, pedofilia y encubrimiento”, explicó la ex agente.

A la ex agente no le constaba de manera efectiva que fuesen actividades ilícitas las que realizaba el grupo, pero explicó que de todas maneras, “por el sistema jerárquico, de funciones y la modalidad de trabajo que imponían las autoridades de la AFI, no hacían fácil ni sencillo el realizar cuestionamientos”.

La mujer dejó en claro que nunca fue comisionada a realizar actividades ilegales, y que “jamás” intervino en ellas.

“La AFI era una sola y su estructura de mando también era única, piramidal y comenzaba en Gustavo Arribas, continuaba en Silvia Majdalani, y en lo que respecta a la cadena de mandos mis superiores fueron las personas que ocuparon sucesivamente el cargo de director de Contrainteligencia, de Operaciones y Operaciones Especiales”, dice la presentación de la ex agente.

En su relato por escrito, contó que una vez estuvo en la Casa de Gobierno durante algunos minutos, “no más de diez”, y que se dirigió a la oficina de la ex secretaria de documentación presidencial donde estaba Susana Martinengo. Dejó una documentación y salió. Ese día concurrió junto a Saez y Araque, y una vez que dejó el sobre, la misma Martinengo le pidió que saliera del lugar.

Ayer quedó detenido Alan Ruiz, quien antes de ser Director de Operaciones Especiales de AFI, pasó por la Policía Metropolitana, y el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich.