"No quiero echar a nadie, pero así no se puede seguir": dramático relato del dueño de un lavadero

"Llevamos 100 días cerrados y tenemos cero facturación", contó en diálogo con C5N Julio Toscano, dueño de un lavadero ubicado en Munro.

Toscano aseguró los lavaderos están acumulando mucha deuda y no tienen ni para pagar los servicios. "Prender la luz de este negocio sale miles de pesos y no los tenemos", dijo, y agregó: "La ATP nos ayudó muchísimo, pero no llegamos a cubrir todo".

Sobrevivir a tres meses de inactividad es casi imposible para el sector y Toscano señaló que si no hay una solución podría cerrar definitivamente. "Yo vivo de esto y lamentablemente no voy a poder mantener. No tengo más espalda para sostener esto y en algún momento no voy a poder pagar los sueldos. No quiero echar a nadie pero esto así no puede seguir", se lamentó.