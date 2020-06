Martín Insaurralde fue dado de alta tras contraer coronavirus

El intendente de Lomas de Zamora pasó trece días en el Hospital de Llavallol, donde recibió una transfusión de plasma hace una semana que lo ayudó a recuperarse. "Es el primer día que me siento bien", comentó el funcionario el domingo pasado en diálogo con el programa Morfi, todos a la mesa. Si el tratamiento no funcionaba, Insaurralde iba a pasar a terapia intensiva, algo que finalmente no sucedió.

En Instagram, el marido de Jésica Cirio publico una foto del alta en la ambulancia y agradeció la atención médica. "¡¡Gracias a Ramiro Heredia y Mariano Ortega, a todo el equipo de mi querido Hospital Municipal Llavallol de Lomas de Zamora!!", expresó.