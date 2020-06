Coronavirus: escupió a un bebé porque le pidieron distancia

escupe nene hispano en California porque la madre no respetaba la distancia Discutió con una madre por no respetar la distancia por el coronavirus y escupió al hijo

Si bien el ataque al pequeño hispano en Estados Unidos ocurre luego de que la mamá del bebé reprendiera a la sospechosa por no mantener la distancia de seguridad recomenzada por el coronavirus, la denunciante afirma que se trató de un ataque racista. "Me dijo: 'No entendés lo que te digo, como si ni siquiera hablara inglés", afirmó en declaraciones a la cadena NBC.

La descripción de la agresora es la de una mujer de unos 60 años, de complexión media, con una bandana gris, anteojos y zapatillas estampadas. "Mi hijo no debería haber pasado por esto, es muy pequeño, estoy segura de que le va a suponer un trauma", ha denunciado la mamá indignada al medio de Estados Unidos.