Liga española: Luka Romero debutó con menos de 16 años y es el más joven de la historia

Luka Romero, un mexicano hijo de argentinos que ya jugó en la selección albiceleste sub 15, y que con 15 años y 219 días se convirtió en el futbolista más joven en jugar en la Liga de España en la derrota de su equipo, Mallorca, ante Real Madrid por 2 a 0, por la 31° fecha del torneo 2019/20.