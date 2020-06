Perú expropiaría clínicas para atender casos de coronavirus

“La tarifa propuesta por el Gobierno, que es razonable, no satisface a las clínicas privadas; no podemos esperar indefinidamente, vamos a esperar 48 horas para llegar a un acuerdo, esperemos que así sea; pero de no ser el caso, pensando en la salud y la vida, invocaremos el artículo 70 de la Constitución”, advirtió el presidente de Perú durante una conferencia de prensa.

El artículo 70 de la Constitución de Perú indica que “el derecho de propiedad es inviolable” pero expresa que sólo puede “privarse de su propiedad” a alguien “exclusivamente por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización”, cuyo monto puede ser cuestionado luego en “acción ante el Poder Judicial”.

“Se ha hecho la oferta y contraoferta, y estamos en este plan demasiado tiempo, estamos en esta situación ya llegando al límite; si en la crisis más grave en la historia no estamos en un contexto de necesidad pública, ¿cuándo?”, subrayó el presidente de Perú ante el avance del coronavirus Covid-19.

Mientras tanto, una fuente del gobierno de Perú explicó a Télam que el mandatario no se propone expropiar clínicas privadas sino asegurarse un tope al precio que el Estado debe pagarles cuando su capacidad de terapia intensiva está colmada y debe derivarles pacientes.

“Espero que en las próximas 48 horas haya un acuerdo satisfactorio para ambas partes y podamos también tener en reserva las clínicas privadas para seguir atendiendo a la población; si nos rebasa, tendremos que usar la oferta privada a precio razonable”, explicó Vizcarra en medio de la crisis por el Covid-19.

La fuente agregó que con su declaración, el jefe del Estado buscó presionar a los empresarios para llegar a un acuerdo, y resaltó que el ministro de Salud, Víctor Zamora, los había convocado esta tarde para continuar negociando junto a funcionarios del Ministerio de Economía.

Perú es el sexto país con más casos confirmados de coronavirus Covid-19 en todo el mundo y el número 14 en víctimas fatales. Desde el inicio de la pandemia contabilizaba 264.689 casos confirmados (3.879 en las últimas 24 horas), de los cuales 8.586 personas fallecieron (182 en el último día) y 151.589 (57,3% de los contagios totales) ya se curaron (3.152 nuevas), informó esta tarde el Ministerio de Salud.