Federico Achával: "En Pilar todos los días le estamos dando batalla al coronavirus"

“Es muy importante para nosotros que el gobernador se haya acercado a conocer este centro de testeo, que es un eslabón más dentro del sistema de salud público, destinado a dar la batalla contra el coronavirus, con testeos y atención todos los días. El Covid-19 es una realidad que no podemos negar, únicamente podemos tratar de tomar las mejores decisiones al respecto. Acá hay un Estado presente para cuidar a los vecinos de Pilar y acercar la salud a todos.” manifestó Federico Achával.

El jefe comunal destacó “el trabajo conjunto entre Pilar y la Provincia es fundamental para poder combatir de la mejor manera posible al Covid-19, con respuestas concretas”.

Por su parte, Axel Kicillof destacó que “medidas como estas es lo que estamos mirando, cómo el Estado se puede acercar y tomar decisiones para cuidar a los vecinos y garantizar el derecho a la salud”.

“Estamos en una situación difícil. Los países que no decidieron llevar adelante un proceso de aislamiento como el nuestro, tienen hoy otra angustia y malestar que tiene que ver con decenas y miles de muertos. No podemos relajarnos ni dejarnos llevar por las presiones. Las economías del mundo están cayendo todas, las que hicieron cuarentena y las que no, a niveles históricos, y tenemos que pensar qué medidas para los que sufren estas cuestiones”, añadió el gobernador de la Provincia.

El Centro Modular de Diagnóstico Panamericana Km. 46, es una pieza más en el sistema de salud de Pilar. Allí se realizan testeos a los vecinos sin que bajen de su vehículo, reduciendo así el contacto y circulación, y por ende las posibilidades de contagio. El lugar, que funciona con turnos, consta de seis módulos en los que profesionales de la salud revisan al vecino, incluyendo la realización de hisopados, derivándolo si fuera necesario a un hospital o centro de aislamiento.