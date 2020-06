Virrey del Pino: asesinan a un joven de dos balazos frente a su novia para robarle el auto

El hecho ocurrió el mediodía del miércoles en la esquina de las calles Cañuelas y el Naranjo, y la víctima fue identificada por los investigadores como Nahuel Zárate, de 22 años.

Todo comenzó cuando el joven salía junto a su novia de 19 años de la vivienda de ella con intenciones de subirse a su auto Chevrolet Cruze gris claro que estaba estacionado en la puerta, informaron voceros judiciales a Télam.

En esas circunstancias, fueron sorprendidos por dos delincuentes, uno de los cuales le apuntó con un arma de fuego a la chica, mientras el otro le exigió a Zárate que entregara el vehículo.

De acuerdo al relato de la novia del joven, su pareja le entregó las llaves al asaltante y en ese momento apareció en escena un tercer ladrón que, sin mediar palabra, le efectuó dos disparos a Zárate. El joven cayó al suelo gravemente herido y los tres delincuentes huyeron rápidamente del lugar a bordo del auto.

Las detonaciones fueron escuchadas por policías que se encontraban patrullando la zona, por lo que al arribar al lugar encontraron a la víctima aún malherida, por lo que fue trasladada al hospital Simplemente Evita de La Matanza, donde finalmente falleció como consecuencia de dos balazos, uno en el tórax y otro en el abdomen.

Tras recibir el alerta al 911, efectivos de la comisaría de Virrey del Pino comenzaron a realizar las primeras actuaciones y se entrevistaron con la novia del joven, quien describió las características físicas de los ladrones y la ropa que vestían; mientras que en la escena del crimen hallaron una pistola GMC calibre 22 largo con una vaina servida.

En tanto, oficiales de Comando Patrullas de La Matanza encontraron el vehículo robado a la víctima abandonado en cercanías de la manzana 14 del Barrio Areco de Virrey del Pino.

Asimismo, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza que comenzaron a relevar la zona donde fue hallado el auto lograron interceptar a tres sospechosos que respondían a las características fisonómicas y de vestimenta descriptas por la novia de Zárate.

La Justicia identificó a los detenidos como Luis Miguel del Castillo, de 33 años; Nahuel Hernán Montenegro, de 29; y Emiliano Hugo Romano, de 24; todos domiciliados en Virrey del Pino, quienes fueron trasladados a la comisaría local, donde al ingresar fueron reconocidos de inmediato por la novia de la víctima que se hallaba aún en la guardia de la seccional para realizar trámites vinculados a la causa.

En la escena del crimen y en el lugar donde fue abandonado el auto trabajó personal de la Policía Científica, que secuestró el arma de fuego hallada y levantó huellas de una botella tirada al lado del Cruze, añadieron los informantes.

A su vez, obtuvieron dos rastros papilares en la ventanilla delantera izquierda, del lado exterior, mientras que también se levantaron muestras en el volante, la palanca de cambios y las manijas del vehículo.

Interviene en la causa el fiscal Claudio Fornaro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Homicidios del Departamento Judicial de La Matanza, quien este jueves indagará a los aprehendidos por los delitos de homicidio agravado criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego.

El crimen generó gran indignación entre los familiares y amigos de la joven víctima, quienes se expresaron a través de las redes sociales y se concentraron este jueves frente al gimnasio que pertenecía a Nahuel Zárate.

El papá del joven asesinado contó: "Mi hijo no se resistió, encañonaron a la novia y a él. Le pegaron y cuando pega la vuelta el patrullero y le dispararon; se escaparon y el arma quedó tirada en el lugar. Llegó al hospital sin vida".

"El comisario me dijo que las declaraciones de los testigos coincidieron y que son ellos, y me dijo que me quede tranquilo. Hay 3 que están detenidos y falta uno", manifestó

El hombre sostuvo que los delincuentes no son conocidos de la zona: "Los vi por fotos y no los conozco, yo me crié en esta zona y no son conocidos".

"Mi hijo desde que empezó la cuarentena tuvo que cerrar el gimnasio y estaba vendiendo comida y le estaba yendo bien. El era profesor de gimnasia y siempre quería progresar", concluyó conmocionado.