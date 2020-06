Brote de coronavirus en la línea 202: un chofer rompió el silencio y habló del supuesto cumpleaños

A través de su cuenta de Facebook, según consignó el sitio 0221, manifestó: "Quiero contarles, cómo ya deben saber más de uno porque se encargaron de mandar una lista de nombres por cadenas de WhatsApp, que tengo COVID-19".

Carrizo es uno de los 12 conductores de la empresa Transportes La Unión que debió suspender el servicio el miércoles por la mañana por la cantidad de casos positivos y decidió contar su versión de lo sucedido: denunció que a pesar de tener síntomas no les quisieron realizar el hisopado y que es hostigado.

colectivero coronavirus posteo

La empresa de transporte denunció que el brote se generó luego de un festejo de cumpleaños y, supuestamente, apuntaron hacia Carrizo que cumplió años el pasado 4 de junio.

"Antes que nada dejar la foto de mi cumpleaños, que fue el 4 de junio, el cual se está diciendo que lo festeje a lo grande. Los que me conocen saben que estoy construyendo mi casa, es la que ven en la foto. No entran 20 personas claramente. No es verdad para nada lo que dicen que hicimos una gran fiesta. Me gusta aclararlo porque recibí mensajes de personas muy enojadas por una situación que jamás ocurrió", sostuvo.

En el descargo también explica que él se enteró el domingo 21 de junio que era positivo de Covid-19, luego de haber comenzado con síntomas el 17 de junio cuando decidió aislarse.

"Se está haciendo viral una cadena por Whatsapp con una lista de infectados" denunció el conductor y reflexionó que en medio de la pandemia todas las personas van a ir teniendo el virus "en mayor o menor medida”.

Carrizo manifestó: "Ojalá que sepan que están causando mucho daño compartiendo cosas que no saben si son ciertas. También haciéndolo de mala leche, gente, no somos extraños por haberlo contraído, este virus lo tuvieron millones de personas en el mundo y lo van a tener otras miles".

Además en su posteo pidió a la comunidad que tenga empatía, que "no ensucien". Si bien sostuvo que es entendible el miedo por esta enfermedad, aseguró que junto a su familia se encuentra en perfecto estado, informa el medio platense 0221.

"No fui el primer chofer en dar positivo, y eso también lo quiero aclarar. Armaron una bola de una situación que no pasó y, lejos de tener un poco de empatía, están causando un poco de dolor porque no es lindo que te hagan cargo de una situación que no pasaste", expresó.

Para cerrar el descargo el chofer de la línea 202 dijo: "Espero que compartan, para que así de la misma manera que se viralizan las mentiras, se vaya viralizando un poco la verdad".