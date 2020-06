Robaron un country vestidos de policías fingiendo un allanamiento judicial en Pilar

El hecho sucedió en el barrio privado Pilar Green Park, a las 6.30 y el golpe duró unos 15 minutos aproximadamente. Los malvivientes estaban fuertemente armados, redujeron a los guardias de seguridad de la entrada, e hicieron que uno de los rehenes los acompañara hasta la casa de un empresario a quien aparentemente tenían en la mira, para robarle dinero en efectivo que, supuestamente, tenía en la casa.

Robo en un country de Pilar: entraron vestidos de policías y lo golpearon

Carlos Mendoza, víctima del intento de robo, contó a C5N que: “Me golpearon la puerta a las 6:30, bajo la escalera y uno de los guardias del country me pide que abra la puerta. Cuando lo hago veo al guardia con 3 personas con los camperones de la Policía Federal, guantes, armas y barbijos”.

Si bien le pareció raro el hombre explica que les solicitó “la orden del juez, me dan una carpeta y cuando me doy vuelta para leer me ponen el arma en la nuca y me empiezan a pegar”, solicitándole dinero.

“Soy empresario, un trabajador y nunca tengo plata en la casa”, sostiene Mendoza.

Los ladrones ataron al empresario y le pegaron tanto a él como al guardia que tomaron de rehén, y comenzaron a revisar el lugar en busca del dinero.

El empresario convive con su esposa y sus dos hijas que no se encontraban en el momento del robo, “por suerte estaba solo” dijo la víctima.

“Estaban muy apurados. Permanecieron aproximadamente unos 10 o 15 minutos. La policía acá funciona muy bien y la pasa el patrullero cada 30 minutos por la puerta del barrio”, manifestó y agregó: “Eran profesionales, venían a buscar dinero, no se llevaron casi nada”.

Los maleantes intentaron ingresar a otra casa sin éxito, a todos los guardias les robaron los celulares, dos escopetas y el dinero que justamente ese día habían cobrado como adelanto de sueldo. Escaparon en un auto que incluso tenía en el techo una sirena y hasta el momento permanecen prófugos.

La víctima expresó: “abrí la puerta pensando que era la policía, pero en realidad eran ladrones, estamos muy desprotegidos. Por eso me pareció importante dar a conocer la historia”.

La investigación está a cargo del titular de la UFI 3 de Pilar, Germán Camafreitas.