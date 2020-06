Desesperado pedido de un paciente con coronavirus por el plasma: "Soy un condenado a muerte"

Oscar Alfredo Gómez es asmático crónico, está internado en el Hospital Santojanni desde el domingo y, según le informaron los médicos a su familia, el Covid-19 le ocasionó una fuerte neumonía en ambos pulmones.

“Hola gente, hoy me enteré que soy un condenado a muerte. Soy asmático crónico y se me confirmó el Covid-19”, expresa Oscar en el video que fue compartido por C5N.

En la grabación, el paciente reproduce la conversación que mantuvo con los médicos, mientras hace pausas para respirar oxígeno de una máscara: “Pregunté a distintos enfermeros y doctores sobre el plasma que salva vidas. ‘En este hospital no se usa’, pero me lo dijeron así como para que no… ‘no se usa’”, se lo escucha decir.

“Uno como disculpándose me dice ‘no es para nosotros, es para otro tipo de gente’ y el tipo de gente para la que están usando el plasma y guardarlo es para políticos y ricos, fíjense en la tele”, sostuvo en el video.

hospital santojani plasma pedido

Noelia, hija de Oscar, habló en C5N donde indicó que tuvo que acercarse este jueves hasta el Santojanni para tener información sobre el estado de salud de su papá.

“Vine porque no tenía respuestas, el tratamiento no avanzaba, del hospital no tuvimos ninguna llamada, el parte médico dice lo justo y necesario, no nos explican nada. Solo nos dijeron que él tiene los pulmones tomados, que se le hizo una neumonía avanzada, y nada más. Hoy no nos dieron parte”, contó la mujer.

Durante una hora esperó en la guardia del hospital para que le tomen la fiebre y, en caso de no tener, le den permiso a ingresar al establecimiento para buscar información sobre Oscar.

“El hospital no nos da respuesta. Nos prometieron que jueves o viernes le iban a hacer la transfusión de plasma, pero ahora dicen que no tienen la autorización. Queremos que lo trasladen, él esta grave”, ´pidió Noelia a cámara.

La hija de Oscar aseguró que no saben dónde pudo contagiarse su padre de coronavirus, que casi no salía de su casa por su asma, aunque sospechan que fue en un comedor comunitario del barrio al que se acercaba cada día a buscar su plato de alimento y “había mucha acumulación de gente”.