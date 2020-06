Córdoba, Santa Fe y Río Negro recibirían pacientes de AMBA

Por ejemplo, en Córdoba el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Ledesma, anticipó que la provincia recibiría a pacientes con coronavirus provenientes del AMBA en nombre de "un sistema sanitario federal y solidario", pero aclaró que no se hizo ningún pedido oficial de traslado.

"Ante una consulta concreta y un pedido, hay que ver el momento en que nos encontremos con una capacidad", señaló Ledesma en una comunicación con Radio Mitre de Córdoba en la que informó que la respuesta eventual dependerá de la "capacidad ociosa de camas" que haya en el momento, aunque al día de la fecha sólo el 2% está ocupado.

En Santa Fe, la ministra de Salud, Sonia Martorano, también se refirió al "plan federal de actuación" en vigencia por la pandemia de coronavirus en Argentina, que va "más allá de las diferencias que tienen que ver con cuestiones locales, provinciales, de articulación" y de refuerzo de la estructura sanitaria de cada distrito.

"Aquí hay un trabajo territorial muy importante, nuestra curva se está acelerando pero la respuesta es clara, si en algún momento nosotros tenemos una capacidad para ayudar o contener una demanda nacional, por supuesto", aseguró la funcionaria en el programa "Vale Doble", por Radio Rivadavia.

Por su parte el ministro de Salud de Río Negro, Fabián Zgaib, estableció que "lo que es salud pública es abierto" y que la provincia recibiría a pacientes de coronavirus del AMBA, pero sopesó que la distancia haría menos probable la asistencia en esta crisis.

"No estoy diciendo que no, lo que es salud pública es abierto, nosotros atendemos, no preguntamos de donde vienen y en esta situación, creo que en este momento como se está manejando la salud pública en todo el país se ha puesto de relieve la importancia que tenemos", convino el funcionario según el sitio Diario de Cuyo.

Zgaib convino que "si en algún momento alguna provincia hermana lo necesita" Río Negro recibirá a pacientes con coronavirus, como antes ayudó en materia de salud a Chubut, que está considerablemente más cerca que Buenos Aires.

"Por supuesto que lo haremos si está en nuestra capacidad poder hacerlo", agregó en referencia a las posibles derivaciones desde el AMBA.