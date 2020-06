Exclusivo: las escuchas que comprometen a Mauricio Macri

allanamiento_page-0021.jpg

"Diego me dijo, llamala a Susi y decile que se quede tranquila porque yo le dije viste, hablé con Susi y me dijo que si vos le quer és hacer llegar algo sin que te comprometa, ella no tiene ningún problema, lo hace. Y acá dicen no, no decile a Susi, porque yo acabo de salir de una reunión, que se quede tranquila, que Mauricio,…", dice el hombre que sería el ex agente de la AFI Jorge Horacio "Turco" Sáez quien pedirá ser aceptado como imputado colaborador en la causa.

Susana Martinengo, responde que "el uno sabe todo", en lo que sería una alusión a Mauricio Macri y en el diálogo estarían hablando del actual canciller Felipe Solá, por entonces referente de la oposición. "Yo lo escuchaba ayer a Solá, vendido de mierda", descalifica la ex ladera del presidente que dejó la Casa Rosada el 10 de diciembre pasado tras fracasar en su intento de reelección.

En otra de las escuchas, se identifican voces de un hombre y una mujer hablando del secretario privado de Macri, Darío Nieto. Las escuchas serían de 2017 cuando el gobierno de Cambiemos votó la Reforma Previsional con una Plaza de los dos Congresos en llamas. Nombran una visita de Rogelio Frigerio al programa de Mirtha Legrand, ocurrida el 18 de diciembre de ese año, y critican al Gobierno por enviar la iniciativa en un "mes de mierda".

Rogelio Frigerio habló de la Reforma Previsional: "El gobierno no tiene plata y vive de fiado"

La Policía Federal allanó la vivienda de Darío Nieto, secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.

La orden de allanamiento fue librada por el juez del caso, Federico Villena, y tuvo como principal objetivo el domicilio de Nieto, un joven que se desempeñó como ex secretario privado administrativo de la Coordinación General de Asuntos Presidenciales. Las pruebas para entrar a la vivienda de la mano derecha de quien estaría nombrado como "el uno" son entre otras estas escuchas.