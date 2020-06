Fly Bondi en crisis: tuvo que devolver su avión más moderno

"Ese avión nosotros lo devolvimos al lesser el 10 de junio, hicimos el vuelo de traslado a Tucson, Arizona (en Estados Unidos)", confirmó al sitio Aviacionline Eduardo Gaspari, director de Operaciones de FlyBondi.

Gaspari explicó que el avión con matrícula HFQ, que era el más moderno de la flota de cinco que operaba la low cost desde El Palomar, ya no será necesario en la nueva planificación de la compañía para encarar lo que podría ser el regreso a la actividad a partir del primero de septiembre.

De acuerdo al funcionario de FlyBondi, en materia de traslado pasajeros "la caída promedio del mercado nacional va a ser del 80%" post pandemia.

Pero con o sin pandemia, las aerolíneas tienen costos fijos "vueles o no vueles", aclaró Gaspari. Aunque en estos días no se gaste en combustible se siguen pagando los alquileres de los aviones que están a disposición de la compañía porque "a quien te brinda el servicio no se hace socio tuyo por la operación".

"En función de esto empezamos a replanificar el 2020 y 2021 porque cambió el paradigma con el cual se había hecho la planificación de 2020, y tuvimos que incursionar ya en la planificación del año que viene", contó Gaspari.

"Decidimos terminar el año con cuatro aviones y por esa razón devolvimos uno de los aviones, el HFQ, el más nuevo de año de fabricación que teníamos en Argentina", sentenció.

Ahora la low cost se enfrenta a la tarea de renegociar los leasings (contratos de alquiler) de los cuatro aviones que mantendrá en el país, y según Gaspari los precios cayeron entre un 30 y 40% por la pandemia, y hasta un 70% en el caso de algunas compañías con aeronaves en oferta.