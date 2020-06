60 mil comercios no esenciales de la Ciudad vuelven a cerrar y tampoco podrán vender online

minutouno.com consultó con voceros del gobierno nacional y de la administración de la Ciudad si las ventas por internet de los comercios no esenciales iban a estar habilitadas y, en principio, la respuesta desde ambas gestiones es NO, aunque tiene la decisión final Nación, que podría dictar alguna excepción. De todas formas, ninguna de las fuentes lo ve muy probable.

"Si te guiás por el decreto, solo abren los comercios esenciales. Los no esenciales no y por lo tanto no hay ventas online. Eso, igual, lo tiene que especificar ahora Nación. Nosotros estamos fuera de esa decisión", remarcaron desde el Ministerio de Desarrollo y Producción porteño.

Por su parte, desde la administración de Alberto Fernández coincidieron en que el decreto establece sólo la habilitación de la actividad de comercios esenciales y subrayaron que el reparto a domicilio habilitado es de "alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad". Sobre este último ítem -"otros insumos"- este portal consultó cuáles son en detalle, y no supieron especificar pero aclararon que se trata de artículos de primera necesidad.

Coronavirus Argentina comercios

"Estarán habilitados también los servicios postales y de distribución de paquetería, pero la realidad es que se apunta a comprar en comercios esenciales de cercanía nada más para evitar el tráfico y circulación de gente en la calle", señalaron voceros de Jefatura de Gabinete nacional a minutouno.com.

El reparto a domicilio es sólo para alimentos, medicamentos y productos veterinarios El reparto a domicilio es sólo para alimentos, medicamentos y productos veterinarios

¿Las librerías o los comercios de repuestos de auto tampoco podrán vender por internet? preguntó esta periodista y la respuesta fue "No". "No porque las librerías se liberaron después al igual que los otros comercios".

Así las cosas, con el esquema de fase 1, sólo en la Ciudad 60 mil comercios que habían abierto hace más de un mes deberán volver a cerrar sus puertas con todo lo que ello conlleva: feroz pérdida económica y adiós al ligero alivio conseguido con la atención al público.

Pero la decisión es clara: esta apertura provocó mayor movimiento en la calle y en el uso del transporte público, lo que desató el abrupto aumento de casos y dejó al sistema de salud porteño al borde del colapso además de lamentar un mayor número de víctimas fatales por el coronavirus, en su enorme mayoría abuelos mayores de 70 años.

En tanto, otros 20 mil locales no esenciales ubicados en los 22 puntos comerciales centrales de la Ciudad seguirán cerrados por al menos otros 15 días más al igual que las peluquerías, gimnasios y centros de estética o comercios vinculados con el cuidado personal que nunca pudieron abrir desde el 20 de marzo y que suman otros 10 mil más, según datos del gobierno porteño.

almacen supermercado coronavirus cuarentena.jpg

Los "afortunados" -lo destaco entre comillas porque tampoco es que tuvieron mayores ventas, pero al menos pueden funcionar desde el día 1 del confinamiento y su situación económica dista enormemente del resto- son alrededor de 50 mil comercios esenciales: supermercados, almacenes, ferreterías, farmacias, locales de venta de comida (incluidos los restaurantes y bares) y veterinarias. Para los gastronómicos, a diferencia de la fase 1, ahora seguirán manteniendo la modalidad take away para "aliviar el impacto" de la cuarentena más estricta.

En total, son 90 mil comercios no esenciales con actividad nula desde este miércoles. Pero insisto, unos 10 mil nunca pudieron trabajar desde hace 100 días y otros 20 mil llegaron a abrir al público apenas dos semanas y luego debieron volver a bajar las persianas.

Para estos comerciantes, tanto Nación como Ciudad prometieron "apoyos económicos para acompañarlos en esta situación". Habrá un ATP 3 y créditos a tasa subsidiada por el lado del Estado nacional, mientras que Horacio Rodríguez Larreta afirmó que "vamos a complementarlo con medidas desde la Ciudad, que se irán detallando en los próximos días". Aún no está confirmada la fecha de la conferencia de prensa que dará el jefe de Gobierno porteño.

Y en la Provincia el panorama es idéntico. Tampoco habrá venta online ni reparto a domicilio de los comercios no esenciales, tal como ocurría en la fase 1. Según publicó Clarín de cifras de las cámaras que agrupan a los comercios, tendrán que cerrar unos 300.000 locales barriales que venden productos no esenciales.