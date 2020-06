El llamativo look que mostró Cristiano Ronaldo en redes sociales

No es novedad que a Ronaldo siempre le gustó usar ropa extravagante, y desde su llegada a Italia hizo algunos cambios en su pelo, decisión que antes parecía impensado. En la imagen que subió a su cuenta de Instagram, se lo puede ver con conjunto de camisa y pantalón corto.

"Iniciando el fin de semana con buenas vibras y un buen estilo", escribió Cristiano. Este posteo hizo que muchos de sus compañeros le dejaran unos divertidos comentarios, como Leonardo Bonucci y Medhi Benatia.

La camisa que se muestra en la foto es de color blanco y el pantalón celeste, pero tienen unos estampados grandes y muy coloridos. Este conjunto es de la reconocida marca Louis Vuitton y tiene un precio muy elevado. La parte de arriba tiene un costo de u$s 810, mientras que los shorts cuestan u$S 736, en total tiene un precio de u$s 1550.