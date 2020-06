Un cura realizó un "exorcismo" para "expulsar al coronavirus" de Argentina

El curioso hecho se produjo el pasado jueves en la Catedral de Paraná, en la provincia de Entre Ríos,y fue protagonizado por el vicario general de la Arquidiócesis local y párroco del templo, Eduardo Tanger.

"Te rogamos, Señor, que escuches con bondad nuestras plegarias para que, aunque justamente somos afligidos por nuestros pecados y padecemos la epidemia del coronavirus, por la gloria de tu nombre, misericordiosamente, nos libres de esta pandemia", sostuvo el referente eclesiástico.

Y agregó: "Para que expulsada por tu poder, en adelante no haga mal a nadie y deje en paz y en tranquilidad a nuestros campos, pueblos, ciudades y a nuestros hogares".

En medio de la ceremonia religiosa, el párroco sorprendió a los presentes con su anuncio: "Ahora hacemos un exorcismo".

"Te expulso, pestífera epidemia del coronavirus, por Dios Padre, omnipotente; por Jesucristo, su único hijo; por el Espíritu Santo, que procede de ambos, para que te alejes rápidamente de nuestros campos, pueblos, ciudades, de nuestros hogares y no permanezcamos más en ellos, si no que te vayas a otro lugar en el cual no puedas hacer daño a nadie", pronunció Tanger en Paraná.

Y añadió: "Para que a cualquier parte donde vayas, seas expulsada y acabes de día en día y desaparezcas de tal manera que no se encuentren más rastros de vos en ningún lugar".

Esa oración fue pronunciada por Tanger ante la imagen de la Virgen del Rosario, que fue colocada en la explanada de la Catedral en el marco del aniversario número 207 de la elevación a Villa Baxada del Paraná. En Entre Ríos se registraron hasta el momento 218 casos de coronavirus.