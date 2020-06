C5N activó el protocolo por un caso positivo de Covid-19

Autoridades de la emisora comunicaron que "se realizaron las tareas de desinfección general del edificio y aislaremos de forma preventiva a todos aquellos que hayan compartido la jornada laboral". La columnista de espectáculos y conductora de "Chicas pochocleras" cumple con su aislamiento en un hotel del barrio de Palermo.

En diálogo con RatingCero.com, Fernanda Arena contó cuáles fueron sus síntomas y cómo fue el procedimiento que se llevó a cabo para finalmente detectar que contrajo el virus: “ Estuve dos días con fiebre y síntomas similares a una angina, llamé a OSDE y activaron el protocolo, me hicieron el hisopado ayer, hoy me dieron el resultado y dio positivo”.

Fernanda Arena confirmó a este portal que afortunadamente que ya se siente mejor y no tiene fiebre: “Sigo teniendo gusto y olfato, sí tuve dolor muscular, de garganta y de cabeza”.

Hola a todos! Ahora que ya me siento mejor y que tengo el resultado en mano quiero contarles que di positivo de COVID- 19. Afortunadamente estoy bien, cumpliendo el aislamiento correspondiente en un hotel de Palermo. El miércoles comencé a tener dolor de garganta y fiebre (nunca superé los 38 grados). El jueves se sumó dolor de cabeza y muscular. En ese momento llamé a mi prepaga y se activo el protocolo. El viernes al mediodía me hicieron el hisopado en Rossi y esta tarde recibí el resultado. Gracias a todos por los mensajes y el cariño. Se siente Cuídense mucho! Ya vemos que este virus se expande rápido y es impredecible. Seamos pacientes y comprensivos con el nuevo periodo de cuarentena más estricta que comienza en los próximos días. Hagamos el esfuerzo, por el bien tuyo, mío, de todos! Los quiero mucho! Pd: la foto es de esta tarde en el balcón del hotel donde me encuentro. Me gusto la metáfora de la luz al final del túnel