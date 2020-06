Caso Candela: confirmaron las penas a los tres condenados

"Fueron nueve años de lucha. Cuando la encontré tirada a mi hija en el descampado, le prometí que iba a hacer Justicia. Por eso hoy lloro de alegría", expresó Carola Labrador, la madre de Candela, al enterarse por Télam que se confirmaron las penas para los asesinos de la niña.

El caso Candela conmocionó al país en 2011, pero recién en 2017 llegaron a juicio tres hombres acusados por el crimen: además de Bermúdez y Jara, la Justicia bonaerense condenó a Gabriel Fabián Gómez a la pena de cuatro años de cárcel por considerarlo "partícipe secundario" del hecho.

Los jueces de la Sala IV del máximo tribunal penal bonaerense, Ricardo Maidana, Ricardo Borinsky y Fernando Mancini, confirmaron el fallo de 2017 emitido desde el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de Morón y solo uno de ellos voto en disidencia en el caso de Gómez, de 49 años, sobre quien consideró que no había certezas para su condena.

"A partir de las circunstancias fácticas ciertas y objetivas emergentes de las probanzas valoradas por los juzgadores conforme se reseñara, luce sólida y contundente la reconstrucción del evento delictivo del modo edificado en la sentencia, en particular en cuanto establece la intervención de los inculpados", consta en el fallo de Casación al que accedió Télam.

Algunas de las pruebas tenidas en cuenta por el TOC 3 de Morón al momento de las sentencias fueron las pruebas de ADN de Candela Sol Rodríguez en la casa de la calle Kiernan 992, de Hurlingham, y que Bermúdez intentó quemar evidencia del caso en el domicilio de su pareja.

Durante el juicio concluido en 2017 se tuvo en cuenta también un audio en el que Jara se refirió a Carola Labrador y espetó: "Hasta que esa c... no devuelva la guita no la va a ver nunca más, que le pregunte al marido dónde dejó la guita".

El caso Candela dejó al descubierto una trama más compleja dado que los jueces del TOC 3, Diego Bonanno, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo determinaron que el móvil del secuestro de la niña fue un "ajuste de cuentas contra el padre (de Candela), por algún ilícito que este cometiera", en referencia a Alfredo Rodríguez, quien al momento del crimen de su hija cumplía condena por piratería del asfalto.