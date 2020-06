Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la difusión de las escuchas con Julio Grondona

"Es lamentable, son escuchas de los espías de la AFI y con estos audios estaba siendo amenazado hace mucho tiempo por Angelici", expresó Tinelli en diálogo con CNN Radio.

Minutos después, utilizó Twitter para continuar con su descargo. "Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal, a disposición absoluta de la justicia. Si no seré querellante", escribió

https://twitter.com/cuervotinelli/status/1277675470688063490 Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quien entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Sino seré querellante. https://t.co/hoRycOCj2x — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 29, 2020

https://twitter.com/cuervotinelli/status/1277676030724132864 Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo??? — marcelo tinelli (@cuervotinelli) June 29, 2020

Luego agregó: "Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, ¿serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo?".

Los llamados, realizados entre el 14 de mayo y el 12 de junio de 2013, forman parte de una causa en la que se investiga a la financiera "Alhec Tours" como supuesta "cueva" para lavar dinero y la orden de intervenir la línea de Grondona, fallecido el 30 de julio de 2014, fue dictada por el ex juez Norberto Oyarbide.

Entre las cuestiones abordadas en los diálogos difundidos por una radio porteña figuran un pedido de cambio de horario para un partido de San Lorenzo, la sugerencia de un árbitro para el duelo entre el "Ciclón" e Independiente, que terminó con el descenso del elenco de Avellaneda, y la exigencia de un pago por parte del ex mandamás de AFA hacia el conductor televisivo. .

Germán Delfino, árbitro pedido por Tinelli, también se refirió hoy a lo sucedido y aseguró que "es muy grave" que se hable de arreglo de partidos porque "incluso los audios no hablan de eso". "Se maneja mal la información y hay mucha mala intención. En el revoleo caemos lo árbitros y quedamos mal", expresó Delfino.

Además, señaló: "En esos años era mi mejor momento y puede ser que algunos me hayan pedido. Ahora me entero que San Lorenzo perdió más de lo que ganó conmigo, no llevo las estadísticas".