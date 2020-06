Corrientes: retiran arcos de fútbol para evitar que se jueguen partidos en cuarentena

El episodio ocurrió la cancha del barrio Arazaty de la capital provincial, donde la policía detuvo al organizador de partido de fútbol clandestino más reciente aunque ya hubo varias denuncias por eventos similares en la misma cancha, informó el sitio El Litoral de Corrientes.

Tantos fueron los "picaditos" contravencionales denunciados por los vecinos que la policía resolvió no solo detener al organizador del más reciente sino desmantelar la cancha para evitar que alguien más caiga en la tentación del fútbol.

"No nos quedaba otra que llevar los arcos. Están en la comisaria segunda, el que sea el dueño que vaya a reclamar", aseguró el jefe de la Policía, Félix Barboza, al sitio correntino.

El jefe de la policía de Corrientes explicó que "no es la primera vez que se para un partido de fútbol en esa zona" en referencia al barrio Arazaty. Barboza convino entonces que "como la gente no entiende" que no se pueden hacer eventos deportivos durante esta fase de la cuarentena en la capital provincial, se tuvo que secuestrar el par de arcos.