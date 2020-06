Las mudanzas en el AMBA no estarán habilitadas y las inmobiliarias deberán cerrar

De la publicación del decreto 576/2020 en el Boletín Oficial se desprende esta prohibición ya que no fueron declaradas por Nación como actividades esenciales, pero las jurisdicciones igual podrían dictar excepciones. Sin embargo, las mudanzas "no estarán habilitadas" nuevamente y las inmobiliarias y escribanías no están comprendidas como servicios esenciales, nformaron fuentes del gobierno de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires a la periodista María Julieta Rumi del diario La Nación.

A su vez, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, confirmó que "en principio, las inmobiliarias volverán a cerrar" al menos por 15 días.

Por su parte, Alejandro Ginevra, directivo de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (Camesi), alertó al matutino por el cierre definitivo de los establecimientos: "desde el observatorio inmobiliario de Camesi detectamos que el 30% de nuestros operadores podría hacer frente a sus gastos solo una semana con una cuarentena en fase 1, un 32% podría solventarse un mes y el resto puede soportar sus gastos dos o tres meses haciendo uso de sus ahorros. Eso nos pone en una crisis sin precedentes en el sector”.

“No estamos en contra del aislamiento, priorizando la salud, pero creemos que es urgente que el Gobierno implemente una amplia moratoria y asista al sector como a otros con inyección directa de recursos ", agregó.

En cuanto a las escribanías, el prosecretario del Colegio de Escribanos de la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Blanco Lara, dijo que se encuentran en negociaciones con el gobierno porteño para ser exceptuados.

En la nueva etapa de la cuarentena, los bancos seguirán funcionando, al igual que el Registro de la Propiedad Inmueble, por lo que “se podría seguir trabajando, haciendo escrituras de compraventa para que el mercado inmobiliario no quede frenado. Además, esto ayudaría a la recaudación del gobierno de la Ciudad por el cobro del impuesto a los sellos”.

En caso de que no los exceptúen, Blanco Lara manifestó que los escribanos igualmente pueden realizar certificados de actuación remota para actos unilaterales como reservas o prórrogas de contratos de locación vía videoconferencia.

Según los números que se conocieron la semana pasada, en mayo se escrituraron 681 inmuebles en la Ciudad y 407 en la provincia de Buenos Aires , lo que implicó una baja interanual del 78,7% y del 94,7%, respectivamente.