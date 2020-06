Piden ampliar la investigación por espionaje ilegal hacia funcionarios bonaerenses

ministerio seguridad pdf

La solicitud del letrado, Marcelo Peña, está argumentada en que los pedidos de informes, más de mil en el caso de Asuntos Internos, pero alrededor de 50 mil en todo la cartera, fueron solicitados y contratados por el propio Ministerio de Seguridad.

La presentación lleva también anexa un documento que revela el proceso de compra. Queda así, explícito que los pedidos fueron direccionados a tres dependencias: inteligencia criminal, narcotráfico y asuntos internos.

De esta manera, Berra, quien fue elogiado en varias oportunidades por la ex gobernadora, comienza a apuntar contra su ex jefa política, María Eugenia Vidal, con quien la relación ya estaría rota.

Como adelantó C5N, el espionaje ilegal en la Provincia, tuvo objetivos importantes, como la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, la Honorable Cámara de Diputados y dirigentes políticos, como el ex gobernador, Daniel Scioli.

Durante la mañana de este jueves fueron detenidos, en el marco de la causa que tramita el juez Villena, la ex secretaria de documentación presidencial, Susana Martinengo, los ex espías, Leandro Araque y Jorge Sáez, otras once personas vinculadas al presunto espionaje ilegal. Fuentes de la causa, aseguran que al tratarse de un delito federal, el expediente que hoy tramita en La Plata, también podría llegar a Lomas de Zamora.