Liberarán a las otras dos elefantas del Ecoparque porteño

¡Kuky y Pupi van a ser derivadas! Las dos elefantas africanas que permanecen en el Ecoparque van a ser trasladadas al mismo santuario donde está viviendo Mara. Llegaron juntas en 1993 al Zoológico de Buenos Aires y hoy comienzan el camino a su nuevo hogar en el Santuario de Elefantes en Brasil. Es un proceso que lleva tiempo pero estamos muy contentos de que Kuky y Pupi están un paso más cerca de su libertad.