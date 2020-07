Intacto: la foto del Pupi Zanetti en la pileta de la que todos hablan

En la imagen aparece al pie de una lujosa pileta a orillas del Lago Como, con mate en mano y acompañado de sus sobrinos Nicolás y Federico Zanetti.

Este último siguió los pasos de su tío y actualmente juega en un equipo de Suiza, aunque vive en la localidad de Verbania, al norte de Milán.

El actual vicepresidente del Inter y su familia se reunieron con motivo de la celebración del cumpleaños de 15 de Sol, la mayor de los tres hijos del Pupi con su mujer Paula – también son padres de Tomás e Ignacio-, el pasado 13 de junio.

Y pensar que cuando te tuve por primera vez en mis brazos sin darte cuenta me hacías el papá más feliz del mundo, te iba a ver a la cuna cada cinco minutos , te llenaba de besos , nos dormíamos con vos en mi pecho y deseaba que ese momento sea eterno , así fuiste creciendo , empezaste a caminar, correr, bailar , cantar , modelar, jugar al básquet , tus saggios de danza , piano , tu pasión por el teatro, los recitales entre tantas otras cosas, momentos que compartimos donde verte Feliz era mi felicidad , te cuento un secreto ( pero no le digas a la abuela) no sabes cuanto extraño a la noche El Papi venís , pero bueno como dice la canción el tiempo pasa y hoy llegamos a este día tan especial como lo sos vos , Tus “15” donde empieza una hermosa etapa de tu vida , donde ya sos una mujercita pero para mi serás siempre Mi Princesita , no olvides nunca que estoy y siempre estaré , TE AMO y no sabes cuanto ❤️❤️❤️❤️ Muy Feliz Cumpleaños mi reina del Tik Tok