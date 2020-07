Habló la chica que fue atacada por su ex y su cuñado en La Plata: "Me pegaron, se me cortó la lengua y me desmayé"

El hecho ocurrió el lunes 29 de junio, en la casa del padre de los atacantes durante su cumpleaños:

“Todo empezó por un audio. Durante el cumpleaños de mi ex suegro, cuando conectaron mi celular para pasar música. Se reprodujo un audio y el papá de mi hija se puso celoso, y fue en ese momento en el que me pegó en el ojo", cuenta Daniela en diálogo con C5N.

violencia de género la plata

Luego de la primera agresión por parte de Lucas Taulo, su ex cuñado comienza a increparla: "Después se metió mi cuñado, yo me defendí y me golpeo en la boca. Me arrastraron de los pelos desde la puerta de la casa de mi ex suegro hasta la esquina" ya en la calle" . Noo me acuerdo de nada", explica la víctima que quedó inconsciente y debió ser trasladada en ambulancia Hospital San Martín.

Luego de sufrir reiteradas presiones de la familia de sus agresores y recibir el asesoramiento de las autoridades municipales, Daniela realizará la denuncia este jueves: "Lo pensé y decidí hacer la denuncia esta tarde", y agregó: "voy a pedir una perimetral" ya que los atacantes viven a 35 cuadras de su casa.

"Ayer (miércoles) saltó una denuncia y la madre (del atacante) me llevó a la comisaría para corroborar que no la había hecho yo", expresó la joven de 17 años.

Al ser consultada sobe si ya había sido golpeada por su ex pareja, Lucas Martín Taulo, Daniela manifestó: "Nunca me había levantado la mano, ni faltado el respeto, pero pasó y mi hija vio todo".

Daniela se está recuperando de severas lesiones en la boca y en los ojos, producto de los golpes recibidos, y le indicaron control ambulatorio y medicación.