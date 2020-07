Bariloche: aislaron al intendente por un caso cercano de coronavirus

Bariloche transita una etapa de distanciamiento social dentro de su cuarentena pero el miércoles de esta semana se confirmaron seis nuevos casos de Covid-19 y este jueves se sumó la novedad de que una colaboradora del intendente dio positivo, informó el periodista Marcelo Parra al canal C5N.

Aunque bares y restaurantes ya están abiertos, con las medidas de distanciamiento social correspondientes, el edificio del Centro Cívico de Bariloche fue evacuado para su desinfección después de que "se descubrió que una colaboradora cercana (de Gennuso) estaba contagiada", precisó Parra.

Centro cívico bariloche nevado

Por estos días Bariloche, y Río Negro en general, intenta retomar su rutina con vistas a la explotación turística de la temporada invernal, pero las limitaciones en cuanto a la llegada de pasajeros y a la habilitación de comercios, hoteles y locales de gastronomía empañan el paisaje.

"La Legislatura de la provincia declaró el desastre económico y turístico para la zona cordillerana", acotó Parra.

En el sector de gastronomía se impulsó una marcha esta semana porque "los que trabajan nada más que en temporada quedaron como trabajadores en blanco y no cobraron ninguno de los apoyos que da el Gobierno porque figuran como trabajadores, pero al no haber abierto la temporada no están cobrando el salario", señaló el periodista.

Por ahora abrió una veintena de restaurantes y bares y se habilitó la práctica de deportes individuales cuando en otros años con las primeras nieves comenzaban a llegar visitantes de todas partes del mundo a la ciudad de Bariloche y otras localidades de la Patagonia.