Desalojan un geriátrico que no estaba habilitado

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo para concretar el desalojo de un geriátrico en la ciudad de Buenos Aire que no contaba con la habilitación necesaria. El establecimiento, llamado Esperanza, funcionaba en el ex Hospital Israelita, ubicado en el barrio Santa Rita, en Piane y Terrada. Trasladaron a 17 personas.