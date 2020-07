Denuncia contra un hermano de Paulo Dybala por robo de auto

Desesperado, el hombre de 50 años aseguró que vio cómo se le acercaba su propio coche, con Gustavo Dybala al volante y dos amigos, quienes se lo devolvieron.

"Estaba Dybala, que era el que manejaba, Maximilano Díaz en el asiento del acompañante, y uno más atrás. Estaban alcoholizados y me habían roto todo el auto", contó a Infobae y agregó: "Se burlaron de mí, como si hubiese sido un chiste. Yo me puse nervioso, fui de inmediato a la comisaría para que me tomaran la denuncia porque no sabía qué habían hecho con mi auto en el estado en el que estaban".

El denunciante el hecho de inseguridad aseveró que no logró radicar la denuncia en la comisaría del Departamento de Río Segundo porque "había un problema": "Me dijeron que la señora que tomaba la denuncia no estaba. No me tomaron la denuncia a la noche y al otro día llamé a un abogado. Fui el lunes con él a la comisaría y me tomaron la denuncia al instante".

En cuanto al hermano de Paulo Dybala, la víctima informó que Gustavo se comunicó con él por teléfono celular para explicarle lo sucedido y pedirle que no hiciera la denuncia.

Nievas remarcó que el hecho de inseguridad en la ciudad de la provincia de Córdoba quedó registrado por las cámaras de seguridad de un banco, pero que para acceder a las imágenes necesita la orden de un juez, por lo que deberá esperar hasta que la Justicia actúe.