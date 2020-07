Espionaje ilegal: Estela de Carlotto denuncia que también fue seguida durante el macrismo

Al respecto, señaló que “ahora salió que yo también estoy dentro, livianamente, observadas las fotos mías y con quién estoy. O sea que los que pierden son los que se habían sacado fotos conmigo”. Y se refirió al Gobierno de Mauricio Macri: “Eso no fue democracia. Fue un Gobierno pseudo democrático, legal pero ilegítimo. Legal porque lo votaron, ilegítimo por todo lo que hizo”.

Sobre el espionaje ilegal, indicó que “esto me lo informaron hoy, yo no lo escuché directamente. Mi hijo Remo también”. “Lo mío es sin importancia, lo grave es lo que han hecho a otras personas. En las cárceles, por ejemplo”, agregó en diálogo con Andrés Lerner en Salvemos Kamchatka por FM La Patriada.

Además, se opuso a la recusación del juez Federico Villena: “Estaba haciendo las cosas bien, lo recusan porque quieren llevar la causa a Comodoro Py. No hay motivos para la recusación”.

“Es una persona muy extraña que gobernó durante cuatro años y tiene todo ese séquito que lo sigue. Si cometieron delitos, que la Justicia sea implacable”, sentenció.

Para la Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, “todos son responsables. Los que hicieron, lo hicieron sabiendo lo que hacían. No eran inocentes. Cumplieron con todo un proyecto elaborado antes de ganar las elecciones”. Y, en este sentido, remarcó: “Que no nos confunda el enemigo, si nos confunden, ganan ellos. Si confiamos en esta persona y dice que hay que hacer esto, hay que hacerlo”.

“La red de espionaje es infernal. Acá corre dinero y la gente se vende, y se compra”, aseveró. Y agregó: "Hay todo un espionaje con nombres desde el ex Presidente Macri hacia abajo que, lógicamente, se manejan con ese poder. Todavía no se renovó la gente de la justicia, hay jueces que no tendrían ni que estar”.

También, la Presidenta de Abuelas habló de las Fuerzas de Seguridad y declaró que “nosotros nunca ofendemos, nunca decimos todos. Buscamos nombres y pruebas para acusar. Nunca dijimos que todos los uniformados son asesinos”. En esta línea, indicó que “hay jóvenes formados de otra manera a los que hay que ayudar, por eso nosotros en el Gobierno anterior al de Macri íbamos a dar charlas con los cadetes para que sepan lo que pasó”. Para ella, “los uniformados tienen que sonreir, en vez de mostrar la violencia, y decir 'estamos cumpliendo con nuestro deber, ayúdenos'”.

De Carlotto contó finalmente que “desde que me quisieron matar en el año 2002 yo tengo custodios, y son gente buenísima”.