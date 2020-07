Revocan el procesamiento a Luis María Blaquier, ex titular del Fondo de Garantías del ANSES durante el macrismo

Blaquier está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de la Anses obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015.

El ex funcionario macrista había sido procesado por no informar sobre su vínculo anterior con las empresas beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haber optado por la posibilidad de abstenerse de participar de las mismas. Había sido procesado por el juez Sebastián Casanello, y ahora la medida fue revocada por la Sala I de la Cámara.

Desde el comienzo de la investigación, el fiscal del caso Franco Picardi había sostenido que “en su carácter de subdirector Ejecutivo de Operación del FGS, se interesó en la adquisición de ON (obligaciones negociables, es decir, títulos de deuda corporativa) de Arcor y Cablevisión, con miras a la obtención de un beneficio de un tercero, incumpliendo los deberes que le eran impuestos en su carácter de funcionario público”.

Para la Cámara, los hechos no tienen la entidad como para sostener que Blaquier torció la voluntad estatal en su provecho o el de un tercero.