La Justicia de Córdoba ordenó cubrir el tratamiendo de una joven con fibrosis quística

De acuerdo con el fallo de la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de Córdoba, la obra social Apross deberá cubrir el costo de la droga que precisa Sabrina para mejorar su calidad de vida, ya que la fibrosis quística es una enfermedad crónica que deteriora los sistemas digestivo y respiratorio, y puede provocar infecciones mortales.

"Al día de la fecha hay un fármaco que produce el freno del deterioro y nos garantiza calidad de vida. Un fármaco por el cual estoy peleando judicialmente desde hace un par de meses, pero lamentablemente está todo muy frenado", contó Sabrina en el video de Instagram que se volvió viral en las últimas horas.

Ese fármaco es el Trikafta, que salió a la venta en Estados Unidos a finales de 2019 y aún no se comercializa en la Argentina.

Hola buenas noches, me llamo Sabrina Monteverde, tengo 22 años, soy de Córdoba Argentina y tengo FIBROSIS QUÍSTICA, enfermedad genética y hereditaria que al día no tiene cura, pero si existe un fármaco que frena el deterioro llamado "Trikafta", en medio de un proceso judicial recurro a su ayuda para que APROSS de respuestas sobre la cobertura de la medicación o que la justicia avance con el juicio para poder tener una mejor calidad de vida. ES MI DERECHO y voy a pelear por él. Necesito de su ayuda para que mí voz se escuche, necesito de su ayuda porque estoy cansada ya, el cuerpo no entiende de tiempos ni legalidades. Les pido colaboración y que compartan!!!!! Quiero vivir y una mejor calidad de vida@eldocetv @lavozcomar @telefecordoba@aprosscba #trikafta #cf_foundation #cysticfibrosis #fibrosis #quistica