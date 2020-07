Ciudad: aumentó un 203% la oferta de locales en alquiler

De acuerdo con el estudio de la CAC se detectaron "un total de 345 locales en venta o alquiler en las áreas relevadas", en las principales áreas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, es especial sobre las avenidas Córdoba, Pueyrredón, Cabildo, Santa Fe, Rivadavia, Avellaneda y Corrientes, y sobre la peatonal Florida.

"Respecto de la medición anterior, correspondiente al primer bimestre de 2020, se detectó una suba de 203%, ya que entonces los locales ofrecidos eran 114", consta en el informe presentado este viernes, donde se nota cómo el mercado inmobiliario porteño quedó alterado a partir de marzo, cuando se detectó el primer caso de coronavirus en Argentina.

"En la avenida Córdoba (4000-5300) se registró una suba de 12 a 29 locales ofrecidos, en la peatonal Florida, hubo un fuerte aumento, de 5 a 47, en la avenida Pueyrredón (0 – 1200), en tanto, el alza fue de 3 a 17; en av. Cabildo (0 – 1800), hubo un aumento de 13 a 49; en av. Santa Fe (700 – 5300) subieron de 21 a 38; en av. Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600), el alza fue de 25 a 47; en av. Avellaneda (2800-3800); y, por último, en la avenida Corrientes (200-6800), hubo también un gran incremento, de 24 a 100", informó la CAC.

La Cámara empezó a hacer el relevamiento en 2014 sobre las avenidas y calles consideradas centros comerciales de la Ciudad, como pueden ser Florida, Avellaneda o Cabildo, pero este año sólo incluye a los locales ofrecidos vía web y no a los que están vacíos pero no en venta o alquiler, debido a que no se pudo cumplir con el relevamiento de manera física porque eso implicaría romper la cuarentena estricta que rige en el área metropolitana de Buenos Aires del 1ro al 17 de julio.