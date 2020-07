Fabián Gutiérrez: el PJ acusó a la oposición de valerse "de un hecho policial para sacar ventaja política"

El Partido Justicialista (PJ) consideró este sábado "lamentable el papel de la oposición" por entender que se vale "de un hecho policial para sacar ventaja política", en alusión al pedido de Juntos por el Cambio para que la investigación del crimen del empresario y exsecretario presidencial Fabián Gutiérrez se realice en el ámbito de la justicia nacional y no en Santa Cruz, donde fue cometido el hecho.



De esta manera, el justicialismo salió al cruce de la solicitada de Juntos por el Cambio titulada "Un crimen de extrema gravedad institucional", con el que la oposición reclamó que se aparte de la investigación a la fiscal Natalia Mercado por su vínculo familiar con la vicepresidenta Cristina Fernández y que la causa esté a cargo de un juez nacional.



En un comunicado firmado por su titular José Luis Gioja, el PJ señaló: "Los argentinos asistimos, por estas horas, a una triste y lamentable puesta en escena montada por la oposición política al Gobierno Nacional, que es de la peor estofa, concebida sólo por la afiebrada mente de alguien que vio que de esta acción se podía obtener algún rédito". Además, evaluó que así "no debe actuar" un frente político "que se precie de ser responsable y al que la ciudadanía le dio el mandato de ser opositor".



"Valerse de un hecho policial, del cual aún no se conocen los motivos, para vincularlo políticamente a una persona o gestión de gobierno y sacar una ventaja, es, cuanto menos, un acto carroñero del que sólo se sirven los que comen de esa putrefacción", advirtió. Argumentó que los argentinos están "atravesando momentos críticos a causa de la pandemia por COVID-19, la angustia es el sentimiento que abunda en el pueblo y es necesario que los que tienen responsabilidades políticas actúen con seriedad y responsabilidad y no haciendo declaracionismo berreta para ver si tienen un like más en las redes sociales".



Juntos por el Cambio emitió un comunicado ayer donde señala que "el secuestro, desaparición y asesinato de Fabián Gutiérrez, que en 2018 confesó ante la justicia haber sido testigo de los circuitos de corrupción del kirchnerismo, es un crimen de la mayor gravedad institucional".