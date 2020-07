Difunden la identidad del último caso que obligó a San Luis volver a fase 1

La Justicia de San Luis divulgó este domingo la identidad de la persona contagiada de coronavirus cuyo caso hizo regresar a esa provincia a la fase 1 de aislamiento social y obligatorio luego de 90 días sin registrar circulación de la enfermedad.



En un comunicado, el juzgado penal de Concarán, localidad ubicada a 265 kilómetros al norte de la capital, informó que "atento a lo solicitado por la Fiscalía de Estado de la provincia de San Luis", el ciudadano afectado "se encuentra aislado y demorado en el Hospital 'Madre Catalina Rodríguez' de la Villa de Merlo".



"A efectos de determinar los contactos estrechos, para establecer el alcance de posibles contagios y el aislamiento de los casos sospechosos, el ciudadano ha prestado su consentimiento para la divulgación de su imagen y datos personales", se aclaró, y se agregó que se trata de Gilberto Bongiovanni.



La publicación oficial de la identidad del paciente fue en respuesta al pedido del fiscal de Estado, Eduardo Allende, quien en el informe del Comité de Crisis, anoche dijo que el gobierno iba a solicitar una "serie de medidas judiciales" para obtener la trazabilidad de esta persona, debido a que por su actividad comercial, se teme que haya estado en la zona de Traslasierra, provincia de Córdoba, y en la provincia de San Juan.



En el mismo reporte, la presidente del Comité de Crisis de la provincia, María José Zanglá, afirmó que la información que se obtuvo del paciente "no es confiable en primera instancia", por lo que no se puede "en este momento" obtener "una trazabilidad confiable, ni tampoco identificar a la totalidad de los contactos".



"Los contactos iniciales que estamos trabajando ya se encuentran aislados y se va a proceder al control estricto sanitario de los mismos", afirmó.



Por su parte, el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, señaló que por los datos con los que cuentan las autoridades en San Luis "sabemos que ha tenido contacto con gente de Traslasierra", y agregó que el hombre "dice haber estado en San Juan", a pesar "que no hay registros de que haya salido de la provincia, por lo que se estima que ha salido de forma irregular".



El coordinador del Ministerio de Justicia, Seguridad, Gobierno y Culto, Luciano Anastasi, informó que está determinado que el 23 de junio pidió permiso para ir a San Juan, donde habría permanecido "solo 4 horas" y que tiene un campo en el norte provincial, por lo que "es probable" que por allí se haya producido algún tipo de "egreso o ingreso ilegal".



La Justicia solicitó a todos aquellos que hayan mantenido contacto estrecho con esta persona que "lo comuniquen inmediatamente llamando al 107 o a la guardia epidemiológica: (0266) 5001178".