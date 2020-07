Zidane contestó a las acusaciones sobre la supuesta ayuda arbitral al Real Madrid

"No puedo aceptar que se diga que lo que estamos haciendo es gracias a los árbitros. Hay que respetar al Real Madrid", expresó Zinedine luego de ser consultado por la dudosa jugada que derivó en el único tanto del partido, según la agencia EFE.

Luego agregó: "Creo que el árbitro ha ido a ver la jugada y lo ha pitado porque lo hay. Todavía no la vi pero me han dicho que lo hay. No te puedo decir nada, cada uno opina. Yo nunca me meto con los árbitros, hay imágenes, lo miran y pitan ellos", lanzó sin dudar el francés.

Consultado sobre si la Liga española ya está definida, el entrenador aclaró: "Se va decidir al final de la temporada. Sabemos que al rival le faltan cinco partidos y a nosotros cuatro y no podemos relajarnos ni pensar en el título", precisó.

"Hemos mostrado otra vez nuestra solidez, nuestra fuerza y eso es bueno. Tengo mucha experiencia como jugador, así que no veo nada hecho. Hay equipos que compiten muy bien, como hoy, cuando han podido empatar y las cosas entonces cambian por completo" , contó.

Además, Zinedine Zidane destacó el buen momento que vienen atravesando como equipo: "Hay que estar contentos, los jugadores han hecho un gran esfuerzo. Ganar siete partidos de siete es impresionante".