Sandra Pitta dudó que la periodista Nora Bär tenga Covid-19

sandra pitta nora bär coronavirus.jpg Sandra Pitta puso en duda desde su cuenta de Twitter que la periodista Nora Bär tenga coronavirus Covd-19

Pitta es una de las firmantes del texto "La democracia está en peligro" en la que políticos, periodistas, intelectuales y científicos hablaron de "infectadura" al afirmar que el asilamiento por el Covid-19 es en realidad una excusa del gobierno para avasallar las libertades individuales y limitar a los tres poderes del Estado. “Es irónico que, después de tanto escribir sobre el coronavirus, me haya tocado vivirlo en carne propia”, había sostenido la periodista, pero la científica del Conicet parece no estar convencida.

“Les digo algo: conociendo otras historias, me siento afortunada por haber tenido un cuadro leve a moderado. Lo estoy viendo de cerca y no me gusta nada”, agregó Bär, pero por su lado Pitta publicó un sugerente tuit sin mencionar a la periodista especializada en ciencia: “Dudo mucho de ciertas periodistas que se enferman justo cuando estaban aisladas y cuyo síntomas se iniciaron justo 15 días después de que los runners fueran permitidos”.

En otro posteo de Twitter agregó: “Justo, justo, tengo algunos amigos en esa clínica. Quizá me puedan corroborar la data. No se preocupen. No voy a divulgar nada”.