Fabián Gutiérrez: el juez no pasará el caso al fuero federal

En ese sentido, el magistrado argumentó que el asesinato de Fabián Gutiérrez “se trata de un delito ordinario que ocurrió en El Calafate”.

Respecto al caso, evaluó que “todo indica que participó más de una persona en el asesinato. Hay un cuchillo que se está analizando y el escenario donde se produjo el hecho es la casa de Fabián Gutiérrez”. Además, el juez Narvarte reveló: “Ya tomé todas las indagatorias. Hoy denegué el pedido de excarcelación pedidas por los defensores de Facundo Zaeta”. No obstante, el magistrado indicó que “hay cuatro jóvenes detenidos, de los cuales solamente uno declaró: Fabián Monzón”.

En otro tramo de la entrevista con Radio 10, Narvarte advirtió: “La autopsia es un tema que no voy a develar porque es la materia de análisis más profundo y aún no lo tengo en mi escritorio. No quiero adelantar opinión sobre algo que no tengo en vista”.

“Se encontró el cuerpo y se realizó la autopsia. Los cuatro jóvenes han estado en el lugar”, insistió respecto al asesinato de Fabián Gutiérrez e indicó: “A partir de ahora tengo 10 días para resolver la situación procesal”.