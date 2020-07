VIDEO: Una mujer trepó a las paredes del Hospital Muñiz para ver a un familiar aislado por coronavirus

El hecho ocurrió el jueves pasado pero se viralizó recién en las últimas horas, en el video se puede ver la maniobra de la mujer para conseguir entrar al hospital.

rescate

Recién cuando ya estaba colgada de una cornisa y a punto de alcanzar su objetivo, una enfermera la vio y avisó a la policía. Una oficial de la policía de la Ciudad y trabajadores del hospital ayudaron la ayudaron para que no diera pasos en falso y cayera al vacío. "Quiero ver a un familiar que está internado y no me dejan", habría dicho la mujer ante el asombro de los presentes.

"¡No te muevas!", le gritaban a la señora, que insistía con abrir una ventana. Minutos después, una efectivo de seguridad trepó por las rejas de la ventana para bajar a la mujer por su propia seguridad.