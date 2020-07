Aseguran que la salud de Schumacher empeoró durante la pandemia

El multicampeón de la Fórmula 1 presentó un deterioro en su estado de salud al sufrir atrofia muscular y osteoporosis. El diario londinense "The Mirror" informó en las últimas horas que el alemán, quien sufrió un grave accidente en 2013 en las pistas de esquí de Meribel, en los alpes franceses, se deterioró durante la pandemia por coronavirus.

Este es el segundo rumor que surge sobre la salud del ex campeón con Ferrari. Hace algunos días, se había hablado de la posibilidad de que sea sometido a una transfusión de células madre, pero finalmente no se llevó a cabo. Piensan que la cancelación se debió a los riesgos que implican trasladarlo en este contexto particular, siendo factor de riesgo.

Según el diario inglés, Michael padece "devastadoras complicaciones de salud" durante el tiempo que está en confinamiento en su hogar. La familia Schumacher se negó a comentar sobre esta nueva información respecto a el piloto, quien es el más ganador de la Fórmula 1 con siete títulos, 91 victorias, 158 podios, 68 pole positions y 77 récord de vuelta. Este año podría ser igualado en máxima cantidad de victorias por Lewis Hamilton.