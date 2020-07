¿Y si te llama Román? Riquelme habló con Carlos Tevez y renovarán el contrato

Todo indica que la famosa frase: "¿Y si te llama Román?" funciona, porque eso fue lo que sucedió. En las últimas horas, Juan Román Riquelme se comunicó con Tevez y le dejó en claro que el Consejo de Fútbol quiere que siga en la institución, aunque todavía no hubo un acuerdo total, la negociación se destrabó.

riquelme elecciones boca.jpg Juan Román Riquelme el día de las elecciones en Boca: el encargado del fútbol llamó a Carlos Tevez y avanzaron en su renovación

Durante varios días el delantero de Boca recibió duras críticas por parte de Raúl Cascini y Jorge Bermúdez, pero todo eso parece haber quedado en el olvido. Ahora solo restan detalles para que Carlitos firme la extensión de su contrato y vuelva a sumarse a los entrenamientos con sus compañeros, vía zoom.

Tevez no estaba convencido de seguir en el club "Xeneize" porque sentía que no lo querían más y por eso, con el pase en su poder, había comenzado a analizar ofertas de otros clubes. Si bien el jugador había manifestado en distintas oportunidades el deseo de terminar su carrera en el club de sus amores, estaba dispuesto a dar un paso al costado si no le convencía la propuesta que le ofrecían los dirigentes.

Por otro lado, todavía no se terminó de definir por cuánto tiempo será su nuevo contrato, aunque hasta el momento sería por un año con la opción de renovar por seis meses más.