Se contagió de coronavirus en la panadería donde trabajaba, la hicieron ir con fiebre y la echaron

Evelín López, una de las empleadas contagiadas contó que los casos se iniciaron el 14 de junio y los dueños hicieron ir a los empleados a trabajar a pesar de estar infectados. "Yo atiendo el mostrador y a veces me mandaban a los otros sectores hacer producción, tenía dolor de cabeza y me dolia un poco la garganta, pero me hacían venir a trabajar igual", dijo a mujer en diálogo con C5N.

panadería avellaneda

López se enteró el 23 de junio que estaba contagiada luego que su padre la llamara al trabajo para decirle que él y otros integrantes de la familia también dieron positivo. La mujer dio aviso a los dueños para hacer el aislamiento, pero según contó, ellos no se lo permitieron.

"Yo estoy segura que me contagié acá porque ya había otros empelados contagiados y con síntomas y no los aislaron. Tomaron la decisión cuando vino personal del Ministerio de Salud a decir que había una denuncia de casos positivos y ahí me dijeron que me fuera a casa pero me pidieron que no dijera que estaba trabajando con síntomas", contó la mujer.

Tras pasar los días de cuarentena, el lunes pasado López debía reincorporarse a su trabajo, pero ese día recibió una carta documento donde le avisaban que estaba despedida. "Ellos dicen que es porque yo hice una denuncia en Facebook difamándolos con calumnia. Yo publiqué que me había infectado y me hicieron ir a trabajar, donde había compañeros con fiebre trabajando", aseguró.

La mujer denunció que tras despedirla no le pagarán la indemnización que le corresponde. " Sólo me van a pagar el mes trabajado y vacaciones. Ellos dicen que me llamaron y que yo los insulté, puedo demostrar que jamás recibí esa llamada y mucho menos los insulté", dijo López.