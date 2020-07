Israel: pánico en una playa por un tiburón ballena

A pesar de ser el pez más grande del planeta, el tiburón ballena no representa peligro alguno para los seres humanos porque se alimenta exclusivamente de plancton, es decir, de microorganismos que habitan a no más de 200 metros de profundidad. Pero el ejemplar adulto que se aventuró en las aguas del Golfo de Áqaba, en el mar Rojo, le provocó un susto mayúsculo al público.

tiburón israel playa Los tiburones ballena son animales inofensivos para los humanos, pero eso no lo sabían los alborotados bañistas

Un video del episodio se volvió viral esta semana y dio pie a que Adi Barash, titular de la organización conservacionista Sharks in Israel (Tiburones en Israel), explicara que "la temporada (de alimentación) está en su punto más alto" y que los animales en cuestión "se acercan a las concentraciones de plancton", informó el periódico israelí Ynet.

"Es muy importante no entrometerse en su camino, no tocarlo y no perseguir al tiburón", aclaró Barash, quien instó al público a no entrar en pánico ante la aparición de uno de estos animales, sino a "sacarle fotos y disfrutarlo".

Los tiburones ballena pueden tener un largo de hasta 15 metros y pesar hasta 34 toneladas, lo que los convierte en la especie de pez más grande que habita el planeta.

El video viral de esta semana no es una rareza porque en mayo de este año se pudo ver un ejemplar en esa misma zona del mar Rojo, y en 2019 hubo al menos cuatro avistajes en el lapso de seis semanas, informó el sitio The Times of Israel.