Fabián Gutiérrez: Montenegro, contra el comunicado de Juntos por el Cambio

"Obviamente no fui consultado, pero mi posición es que nunca haría un comunicado de una causa en trámite", expresó a El Destape Radio. En ese sentido, el intendente miembro de Juntos por el Cambio argumentó: "Yo trabajé diez años en la Justicia y no me gustaba que alguien hable de una causa mía en trámite, por lo que nunca opiné sobre una causa en trámite. Siempre sostuve, en todos los casos, que hay que esperar hasta que se tome la decisión".

Por eso insistió en que él que es "respetuoso de quien trabaja en la Justicia". Luego apuntó que, "salvo temas de política judicial, en casos concretos" nunca leyó "ni las fotocopias". Al respecto, aseveró: "Mi posición es la de ver de qué se trata antes de sacar algún tipo de comunicado".

"Yo obviamente no fui consultado pero mi posición es que nunca habría hecho un comunicado de una causa en trámite", insistió el dirigente de Juntos por el Cambio respecto a la postura de su partido por el crimen de Fabián Gutiérrez.

El sábado, luego de conocerse la noticia de la muerte de Fabián Gutiérrez, Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que advertía que se trataba de un caso de "extrema gravedad institucional", entre otros conceptos, sobre los cuales no todos los integrantes del partido referenciado en Mauricio Macri estuvieron de acuerdo.

El comunicado, respecto al caso que está en manos de la Justicia, llevaba la firma de Patricia Bullrich y Federico Angelini por el PRO; de Alfredo Cornejo y Alejandra Lordén por la UCR; y de Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic por la Coalición Cívica.

Debido a esa situación, el PRO decidió formar una Mesa Ejecutiva con representantes de todos los sectores involucrados en su conducción, para agilizar los acuerdos necesarios para limar asperezas y facilitar los consensos internos, informaron fuentes partidarias.

Allí estarán Patricia Bullrich y Fernando De Andreis -por parte del expresidente Mauricio Macri-; los funcionarios porteños Diego Santilli y Eduardo Macchiavelli (enviados de Horacio Rodríguez Larreta); el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y el intendente Jorge Macri (en representación del sector de María Eugenia Vidal); la senadora Laura Rodríguez Machado y el diputado Federico Angelini, por el interior.