Fabiola Yáñez realizó un encuentro virtual y federal con maestros de diferentes provincias

View this post on Instagram

y maestras de diferentes provincias de la República Argentina: Santa Fe, La Rioja, La Pampa, San Juan, Entre Rios y Buenos Aires. Su trabajo es más valioso que nunca. Los más chiquitos de las familias de nuestro país los necesitan, no solo para dar los primeros pasos en la escuela, sino para sentir su cariño y contención en esta época de clases a distancias y enseñanza virtual. Recuerden que siempre depositamos en sus manos lo más valioso que tenemos como país, nuestros niños. #Educación #Escuela #Maestros #Maestra #Aprendizaje #EducaciónInfantil #ArgentinaUnida